Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Viyana, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Ermenistan ile normalleşme toplantısı, 1 Temmuz'da - Son Dakika

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