Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var - Son Dakika

Aksoy, araştırmanın yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapıldığını söyledi. TÜİK'in NUTS1 tanımına giren illerdeki verilere göre, AK Parti ile CHP arasındaki büyük fark neredeyse tamamen eridi.

"ESKİDEN İKİ KAT FARK VARDI"

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtları paylaşan Aksoy, sonuçları şöyle anlattı:

"Kararsızlar dağıtılmadan verilen yanıtlara göre AK Parti, yüzde 26.7'de kalıyor. CHP ise ikinci sırada 24,5 ile yer alıyor. HDP ise 9,2. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise hata payının yüzde 3 oluşu göz önünde bulundurularak CHP'nin oyu yüzde 28,7'ye yükseliyor. Çok uzak olmayan bir geçmişte iki parti arasındaki farkın iki kata yakın olduğunu görüyorduk. Bu yüzde 2'ye kadar geriledi. Yüzde 2'nin de altına düştüğü oluyor."

Asgari ücretin açıklanmasının oylara yansımasını da yorumlayan Ertan Aksoy, şu bilgileri verdi

"Asgari ücretin açıklanmasıyla beraber yaşanan artış 0.4 düzeyinde. Bu artış seçmeninde somut bir dönüşüm yaratmadı. HDP'nin oyunun ne olacağını seçime çok yakın anlayabiliriz. Muhalif seçmen HDP'ye yükleniyor. HDP'yi barajın üzerinde çok net görebiliriz. MHP bütün araştırmalarda baraj yüzde 7'ye çekilmezse baraj altında kalıyor."

ÜLKENİN YALNIZCA 4'TE 1'İ ASGARİ ÜCRET İÇİN 'YETERLİ' DİYOR!

Asgari ücret artışını, ülkenin 4'te 1'i yeterli gördüğünü söyleyen Aksoy'un devamla görüşleri şöyle

"AK Parti ve MHP seçmeninin yanıtlarında da yüzde 42.7'si yeterli yanıtı veriyor. Yüzde 58'i ise yetersiz diyor. AK Parti ve MHP'lilerin anlattığı kadar, tabanları durumu anlatmıyor. Anketlerde HDP seçmeninin yüzde 90'ı 'yeterli değil' dedi. Daha önceki anketlerde 'gelirimi ya da ekonomi mi kaybetmekten korkuyorum' yanıtlarında yalnızda HDP seçmeni ekonomi yanıtını vermişti.Geçen yıl aralık ayında sorduğumuz aynı soruya verilen yeterli yanıtı yüzde 15'ti. Bu yıl ise bu oran yüzde 24,8'e çıktı."

YENİ PARTİLER SEÇMENİN DİKKATİNİ ÇEKMİYOR

Aksoy, "Sizce DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi hangi ittifakta yer almalıdır?" sorusuna yurttaşların verdiği yanıtları şu sözlerle değerlendirdi:

"Yanıtları yalnızca parti üyelerinden değil tüm seçmenden aldık. Bir partiden bir grup koptuğunda düşünüldüğü kadar o partinin tabanını yanında sürükleyemiyor. Koptukları partilerin tabanları da bu partileri pek talep etmiyor. İttifak talebini de talep eder halde değiller. Cumhur İttifakı'na gitsin diyenlerin oranı oldukça düşük. Muhalif blokta bir uyumluluk halinin olduğu görülüyor."