Ertuğruloğlu: Kıbrıs Sorunu Çözülmüştür - Son Dakika
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Ertuğruloğlu: Kıbrıs Sorunu Çözülmüştür

30.06.2026 15:29
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununu 'de facto' çözüm olarak nitelendirdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorunu çözülmüştür. Mevcut durum 'de facto' çözümdür. Rum, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanındığı sürece, çözüm mevcut durumdan başka bir formül olamaz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde, "Aynı Köklerle, Ortak Geleceğe" vizyonuyla düzenlenen Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu kapsamında Irak, Azerbaycan, Suriye, Kosova, Kuzey Makedonya, Batı Trakya, Gagavuzya, Bulgaristan ve Güney Azerbaycan'dan siyasetçiler, parlamenterler, akademisyenler ve kanaat önderlerinden oluşan heyeti kabul etti. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan başkanlığındaki heyetle bir araya gelen Ertuğruloğlu, milli Kıbrıs davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kıbrıs, Türk ulusunun davasıdır"

Kıbrıs meselesinin yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, tüm Türk milletinin ortak davası olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, heyetin gösterdiği dayanışmanın büyük önem taşıdığını belirtti. Ertuğruloğlu, "Kıbrıs, Türk ulusunun davasıdır. Sizlerin gösterdiği bu dayanışmanın hepimize ders olması lazım. Hepimizin şükran duyduğu bir Anavatanımız var. Bizim gücümüz, Anavatanımızın gücü kadardır" ifadelerini kullandı.

"Egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümden geri adım yok"

Kıbrıs'ta müzakereler yoluyla bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, Rum tarafıyla yeniden ortaklık temelinde bir çözüm modelinin gündemde olmadığını söyledi. "Kıbrıs sorunu çözülmüştür. Mevcut durum 'de facto' çözümdür. Rum, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanındığı sürece, çözüm mevcut durumdan başka bir formül olamaz" diyen Ertuğruloğlu, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm politikasının sürdürüleceğini kaydetti.

KKTC'nin devlet yapısına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Ertuğruloğlu, "Biz, devletimize sahip çıkacağız. Anavatanımızla beraber yürüyeceğiz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ertuğruloğlu: Kıbrıs Sorunu Çözülmüştür - Son Dakika

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