KKTC Dışişleri Bakanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı'ndan 15 Temmuz mesajı

14.07.2026 13:50
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi ve 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'taki darbeyi demokrasiye saldırı olarak niteledi. Türkiye'nin 1974 Barış Hareketi ile Kıbrıs Türk halkını soykırımdan kurtardığını vurguladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 15 Temmuz dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi ile 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirilen darbenin Türk milleti ve Kıbrıs Türk halkının tarihindeki iki karanlık gün olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkını soykırımdan kurtardığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 15 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı. Ertuğruloğlu mesajında, Türk milleti ile Kıbrıs Türk halkının tarihinde derin izler bırakan iki ayrı 15 Temmuz bulunduğunu belirterek, her iki olayın da demokrasiye, bağımsızlığa ve halk iradesine yönelik saldırılar olduğunu ifade etti. Ertuğruloğlu, 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün Türk milletinin iradesini ve demokratik düzenini hedef alan hain darbe girişiminin, vatansever güvenlik güçleri ile milletin kararlı direnişi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara çıktığını hatırlatan Ertuğruloğlu, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de egemenliğine ve bağımsızlığına sahip çıktığını belirterek, "İrade bizim, zafer bizim" anlayışıyla darbecilere geçit verilmediğini ifade etti.

"Samson Darbesi Kıbrıs Türk halkının varlığını hedef aldı"

Mesajında 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta Yunan Cuntası'nın desteğiyle gerçekleştirilen darbenin de tarihi önemine dikkat çeken Ertuğruloğlu, Nikos Samson liderliğinde gerçekleştirilen darbenin adayı Yunanistan'a bağlama hedefi taşıdığını ve Kıbrıs Türk halkının varlığını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı. Darbenin ardından Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırıların arttığını belirten Ertuğruloğlu, Anavatan Türkiye'nin Garanti Antlaşması'ndan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkını bir soykırımdan kurtardığını ifade etti.

"Türkiye, Kıbrıs Türk halkının en güçlü teminatıdır"

Türkiye'nin güçlü varlığının, egemenlik haklarının ve demokratik istikrarının Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceğinin en güçlü güvencesi olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, "Anavatanımızla davamız bir, geleceğimiz ortaktır" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, mesajını "Vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadeleriyle sonlandırdı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Dışişleri Bakanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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