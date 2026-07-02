Ertuğruloğlu'ndan Holguin'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ertuğruloğlu'ndan Holguin'e Sert Tepki

02.07.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Holguin'in açıklamalarını yetersiz ve kabullenilemez buldu.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in dünkü açıklamalarıyla görev tanımını aştığını ve Kıbrıs Türk halkına yönelik telkinlerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin dün yaptığı açıklamada son 10 yılda sahadaki gerçeklerin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, mevcut statükonun artık istikrar ve güvenliğin garantisi olmadığını ifade etmişti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Holguin'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Ertuğruloğlu, Holguin'in görev tanımını aştığını ve Kıbrıs Türk halkına yönelik telkinlerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, yıllardır Kıbrıs Türkü'nün hak, çıkar ve güvenliğini Kıbrıs Türkü'nden daha fazla düşündüğünü iddia eden ancak Kıbrıs Türkü'nün iradesini göz ardı eden çevrelerin oluşturduğu mağduriyetlerin hafızalarda yer ettiğini belirterek, bugün bu listeye BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in de eklendiğini ifade etti.

Holguin'e yetkilerini ve haddini aştığının açıkça hatırlatılması gerektiğini kaydeden Ertuğruloğlu, "Görevi olmayan işlere heveslenen Holguin, Kıbrıs Türk halkına sözde 'akıl verme' hadsizliğinde bulunmaktadır. Holguin'in, yetki sınırlarını aşarak Kıbrıs Türk halkına yönelik telkinlerde bulunması ve görev tanımının dışına çıkan bir tutum benimsemesi kabul edilemez" dedi.

Bu yaklaşımın arkasında Nobel Barış Ödülü veya BM Genel Sekreterliği adaylığı gibi kişisel hedefler bulunmasının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Ertuğruloğlu, esas meselelerinin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları olduğunu vurguladı.

"Kıbrıs Türk halkının dışarıdan gelecek akla ihtiyacı yoktur"

Holguin'in yürüttüğü misyonun başarısızlığının temel nedeninin, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs konusundaki "köhneleşmiş kararları ve parametreleri" olduğunu savunan Ertuğruloğlu, Holguin'in BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi olmasının, işvereninin BM Güvenlik Konseyi olduğu gerçeğini değiştirmediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin de BM Güvenlik Konseyi karar ve parametrelerinin sınırları içerisinde hareket ettiğini belirten Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorunu denen statü sorununu ortaya çıkaran örgütün, bu yanlışını düzeltmeden Kıbrıs sorununu sözde çözme iddiasıyla ortalarda dolanması korkunç bir yalan ve aldatmacadır" ifadelerini kullandı.

Holguin'in 1 Temmuz 2026 tarihli açıklamasında geçmişin acı tecrübelerini ve kazanılmış hakları yok saydığını ileri süren Ertuğruloğlu, "Bizlere, 'geçmişin esiri olmayın' derken, aslında Kıbrıs Türk halkına gelecekte nasıl esir olacağının yolunu göstermiştir" dedi.

Kıbrıs Türk halkının dışarıdan gelecek akla ihtiyacı olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "O akıl kendisinde kalsın. Kıbrıs Türkü'nün iradesi ve duruşu nettir, geri adım atılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, açıklamasının sonunda uluslararası aktörleri Ada'daki mevcut gerçekleri doğru okumaya ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsüne saygı göstermeye davet etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ertuğruloğlu'ndan Holguin'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu

15:28
Suriye’nin başkenti Şam’da bir kafede patlama Çok sayıda yaralı var
Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama! Çok sayıda yaralı var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:50:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ertuğruloğlu'ndan Holguin'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.