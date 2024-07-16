Erzurum AK Parti İl Başkanı ve Milletvekilleri Oltu İlçe Teşkilatıyla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Erzurum AK Parti İl Başkanı ve Milletvekilleri Oltu İlçe Teşkilatıyla Buluştu

Erzurum AK Parti İl Başkanı ve Milletvekilleri Oltu İlçe Teşkilatıyla Buluştu

Erzurum AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Oltu ilçesinde teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Küçükoğlu, teşkilata teşekkür ederek birlikte daha güçlü bir Oltu için çalışacaklarını belirtti.

16.07.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
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Erzurum Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat Oltu ilçesinde teşkilatlarla bir araya geldi.

Erzurum Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Seçim sonra ilçelerimiz dolaşıyoruz. Bu anlamda bu haftaki ziyaretimizi milletvekillerimizle beraber Oltu ilçemize gerçekleştirdik. 14 -28 mayıs seçimleri ve 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde göstermiş oldukları başarılardan dolayı teşekkürümüzü somutlaştırma adına teşkilatlarımız ile bir araya geliyoruz. Teşkilatımızın her bireyine ilçe başkanımızın nezdinde hem kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, belediye başkanımıza, sandık başkanlarımıza ve bu davaya hizmet etmiş herkese canı gönülden teşekkürü bir borç biliyoruz. Burada olmayanlar içinde siz bir emanet alın. Bu plaket mutlaka kendilerine de bu manada mutlaka iletin" dedi. Oltu Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz, sunulan plaketi Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Kadın Kolları Başkanı Selma Mevlütoğlu ve Ak Parti Oltu İlçe Başkan Yardımcısı Metin Polar il birlikte aldı.

"Hep birlikte çalışmaya devam"

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstermiş olduğu başarıdan dolayı AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Oltu İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. İlçe Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat ile geldikleri ilçe binasında yaptığı konuşmada, "İlçe başkanımız Oğuz Yavuz ve ilçe teşkilatına teşekkür ederiz. 14 -28 Mayıs genel seçimleri ve 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde Oltu Teşkilatı olarak göstermiş olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı şahsınızda ve tüm İlçe teşkilatına şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Oltu için durmadan yorulmadan çalışacağız ve üreteceğiz." diye konuştu. Plaket töreni sonrası, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz ile Abdürrahim Fırat, vatandaşların ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyerek notlar aldılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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