Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler\'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışını yaptı

Politika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat, AK Parti MDK Üyesi Av. Ayşe Deniz Çelik, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Av. Beyza Saltuklu Özdemir, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler ve Cumhur İttifakı Pasinler Belediye Başkan Adayı Ünsal Sertoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen SKM açılışı adeta miting havasında geçti. Pasin halkının büyük bir coşkusuyla karşılanan Başkan Sekmen, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, savunma sanayinin önemine vurgu yaptı. Sekmen, "Kaanımız göklerde uçmaya başladı. Dün paramızla tankımızı, topumuzu ve uçağımızı alamazken şimdi tankımızı, topumuzu, silahımızı ve uçağımızı da yapar hale geldik" dedi. Pasinler'de hayata geçen hizmetleri tek tek anlatan Başkan Sekmen, "İlçemiz için ne vaat ettiysek hepsini yaptık. Erzurum kent merkezinde yapılan tüm hizmetlerimizi ilçelerimize de harfiyen uyguladık. Yaptıklarımız bundan sonra yapacağımız diğer projelerimizin de teminatıdır" diye konuştu. Başkan Sekmen, konuşmasında Cumhur İttifakı Pasinler Belediye Başkan Adayı Ünsal Sertoğlu için ilçe halkından destek istedi. Konuşmalarından ardından AK Parti Pasinler Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. - ERZURUM