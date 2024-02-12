Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Uzundere ilçesine çıkarma yaptı.
Uzundere ilçe girişinde vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Başkan Sekmen, ilçe gezisinde ilk olarak AK Parti Uzundere İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sekmen, daha sonra AK Parti Erzurum İl Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Cumhur İttifakı Uzundere Belediye Başkan Adayı Sinan Aydın, AK Parti Uzundere İlçe Başkanı Fatih Ertek, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Mevlüt Özcan ve diğer yetkililerle birlikte MHP Uzundere Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, "Erzurum'umuzda, ilçelerimizde ve Uzundere'mizde hizmet ve eser belediyeciliğini esas alarak kadim kentimizin daha müreffeh bir hale gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışma ve kardeşliğimiz var olduğu müddetçe Evelallah Uzundere'de yeni bir demokrasi destanı daha yazacağız" dedi.
Başkan Sekmen, açılış sonrası ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. "Muhtarların fikir ve öngörüleri ile Erzurum'u 10 yılda zirveye çıkardık" diyen Başkan Sekmen, "Mahalli idarelerin temel yapıtaşı olan muhtarlarımız yerel yönetimin hamisidir. Uzundere'mizde görev yapan mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bizler ile vatandaşlarımızın arasında köprü vazifesi gören kıymetli muhtarlarımızla birçok konuyu görüştük. İlçemize sunmuş olduğumuz yatırımlardan dolayı vatandaşlarımızın memnuniyetlerini muhtarlarımızdan da yakinen dinledim. Cadde cadde, mahalle mahalle, ilçe ilçe gezerek vatandaşlarımızın tüm problemlerini çözmeye var gücümüzle gayret ediyoruz" kaydını düştü.
Muhtarlarla yapılan istişare toplantısı sonrası Kirazlı Mahallesi'nde yoğun ilgi ile karşılanan Sekmen, sosyal medya hesabında duygularını şöyle dile getirdi: "Hemşehrilerimin bu coşkusu, meydanlara sığmayan güçlü desteği görülmeye değer Hizmetlerimizden mutmain olan Dadaşların güzel görüşleri bizleri ziyadesiyle bahtiyar eyledi. Kardeşlerimizin memnuniyeti bizim en büyük mutluluğumuz. Aziz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, beraberindekilerle daha sonra Uzundere Dikyar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, buradaki mahalle sakinlerine seçimlerin önemini anlattı. - ERZURUM
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