Erzurum\'da Organize Hayvancılık Bölgesi Müjdesi

Erzurum'da uzun süredir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle arazi çakışması nedeniyle yapımına başlanamayan Organize Hayvancılık Bölgesi (OHB) yatırımı için beklenen müjdeli haber geldi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından, projenin önündeki tüm engellerin kaldırıldığını ve yapım sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu.

Gazi Meclis'te gerçekleşen zirvede, Erzurum'un tarım ve hayvancılık potansiyelini katlayacak olan dev proje masaya yatırıldı. Uzun süredir bürokratik ve teknik süreçler nedeniyle askıda olan Organize Hayvancılık Bölgesi arazi sorunu, yürütülen yoğun diplomasi trafiği ve Bakan Bayraktar'ın desteğiyle çözüme kavuşturuldu.

"Üretime ve istihdama büyük güç katacak"

Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından "Hayırlı Olsun Erzurum" başlığıyla duyuran AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, projenin bölge ekonomisi için bir milat olduğunu vurguladı. Altınok, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uzun süredir GES projesi nedeniyle yapımına başlanamayan Organize Hayvancılık Bölgesi'nin hayata geçirilmesi için yürüttüğümüz yoğun çalışmalar ve görüşmeler neticesinde, Erzurum'umuza büyük katkı sağlayacak bu önemli yatırımın önündeki engelleri kaldırarak önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Üretime, istihdama ve bölgesel kalkınmaya güç katacak Organize Hayvancılık Bölgemizin şehrimize kazandırılacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İlgi ve desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza şehrim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Bölge ekonomisine can suyu olacak

Erzurum'u Doğu Anadolu'nun hayvancılık ve üs merkezi haline getirmesi hedeflenen Organize Hayvancılık Bölgesi, modern altyapısı ve entegre tesisleriyle üreticilere tek bir merkezden kümelenme imkanı tanıyacak. Yatırımın önünün açılmasıyla birlikte, kentte hem doğrudan ve dolaylı istihdamın artması hem de et ve süt ürünleri üretiminde kapasitenin zirveye çıkarılması hedefleniyor. - ERZURUM