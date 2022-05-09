Esenli Meydanı törenle hizmete açıldı - Son Dakika
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Esenli Meydanı törenle hizmete açıldı

09.05.2022 11:08
Esenli Meydanı törenle hizmete açıldı

Akdeniz Belediyesinin, Esenli Mahallesinde yaptığı ve vatandaşların düğün, nişan, sünnet, taziye, festival ve asker uğurlaması gibi etkinliklerini düzenleyebilecekleri, içinde oyun ve spor gruplarının da bulunduğu Esenli Meydanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Akdeniz Belediyesinin, Esenli Mahallesinde yaptığı ve vatandaşların düğün, nişan, sünnet, taziye, festival ve asker uğurlaması gibi etkinliklerini düzenleyebilecekleri, içinde oyun ve spor gruplarının da bulunduğu Esenli Meydanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esenli Meydanı açılış törenine, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, Esenli Muhtarı Feyyaz Görgülü ile Esenli ve civar mahallelerden vatandaşlar katıldı.

"Kırsal mahallelerimizin kaderini değiştirdik"

Başkan Gültak ve beraberindeki protokol üyeleri, 'Anneler Günü' dolayısıyla törene katılan kadınlara gül takdim etti. Kuran Tilaveti ve okunan duaların ardından konuşan Başkan Gültak, köyden mahalleye dönüşen bölgelerin geçmişte hak ettiği hizmetleri alamadığını belirterek, "Fakat biz göreve geldikten ve halkımızın da bizi desteklemesinden sonra köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelerimizin kaderi değişmeye başladı" dedi.

"Bizim felsefemizde hizmet vardır"

Meydanın yapım aşamasına ilişkin bilgi veren Gültak, meydana 150 kamyon dolgu malzemesi, 20 kamyon bypass, 2 tona yakın hasır demir, 300 metreküp hazır beton, 200 bordür taşı, 9 adet kamelya, 2 adet bayrak direği ile oyun grupları yerleştirildiğini ve bölgeye yaklaşık 200 ton asfalt döküldüğünü anlattı. Hiç kimseyi ayrıştırmadıklarını, herkese eşit hizmet verdiklerini vurgulayan Gültak, kalıcı eserlerin de böyle oluştuğunun altını çizerek, "Bizim felsefemizde halka hizmet vardır. Bu meydan Esenli'ye çok yakıştı. Burada düğün, nişan, kına, asker uğurlaması gibi eğlence ve etkinlikler yapılabilecek" diye konuştu.

Milletvekillerinden teşekkür

Milletvekilleri Yılmaz ve Özkan, AK Parti İl Başkanı Ercik ile Kaymakam Pamuk da konuşmalarında, yerel seçimlerin üzerinden geçen 3 yılda Akdeniz'i değiştirip dönüştüren hizmetleri hayata kattığı ve vatandaşların gönlüne dokunan projeleri dolayısıyla Başkan Gültak'a teşekkür ettiler.

Muhtar Görgülü ise mahalle sakinlerinin en büyük hayallerinden birinin hayata geçtiğini söyledi, meydanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyesi tarafından ilçenin kırsal yerleşim alanlarından biri olan Esenli Mahallesine kazandırılan çok amaçlı meydan, okunan dualar ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle vatandaşların hizmetine açıldı. - MERSİN

Esenli Meydanı törenle hizmete açıldı
Esenli Meydanı törenle hizmete açıldı
Esenli Meydanı törenle hizmete açıldı
Esenli Meydanı törenle hizmete açıldı
Esenli Meydanı törenle hizmete açıldı

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Akdeniz, Esenli, Asker, Düğün, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esenli Meydanı törenle hizmete açıldı - Son Dakika


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