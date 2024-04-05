Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, mazbatasını alarak göreve başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e ziyarette bulundu.
Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, mazbatasını alarak göreve başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i ziyaret etti. Başkan Özer'e ilk resmi ziyareti Çobanoğlu gerçekleştirirken, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Ziyaretinden dolayı Çobanoğlu'na teşekkür eden Özer, "Şeref verdiler. Kendisiyle seçim sürecinden önce tanıştık. Esenyurt için böyle bir mülkü idare amirinin olması büyük şans" dedi.
"Esenyurt halkına teşekkür ediyorum"
Görüşmede seçimlerle ilgili de konuşan Başkan Özer, "Seçimleri demokratik bir olgunlukla, adeta bir şölen havası içerisinde gerçekleştirdik. Halk sözünü söyledi, kararını verdi. Seçime giren bütün adaylara ve ilçe başkanlarına olgunluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Esenyurt halkına teşekkür ediyorum, hem olgunluklarından hem de bize verdikleri destekten dolayı. Seçimin başta Esenyurt'umuz olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler de bundan sonraki süreçte ilçemiz için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i ziyaret etti - Son Dakika
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Alanya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda başkanlığa seçilen Osman Tarık Özçelik, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevini devraldı. Başkan Özçelik, 'Allah sağlık sıhhat verirse Alanya'mıza bir süre de ben hizmet etmek için buradayım' dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı. Aktulun, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Simav'ın ilk seçilen kadın belediye başkanı olduğunu söyledi. Yüksek inşaat mühendisi olarak mesleki tecrübelerini görevine de yansıtacağını belirten Aktulun, görevi devraldığı Fatih Kalay'a teşekkür etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz da Simav'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışacaklarını ifade etti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdür Yaman Ağırlar'ın başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Asayiş Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe personeli ve Dış İlçe personeli video konferans yoluyla katıldı. Toplantıda huzur ve güven ortamının devamı için kararlar alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?