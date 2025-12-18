Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası

18.12.2025 13:42
Avcılar Belediyesi'nde yapılan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli ve 25 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası verilen Benli'nin yanı sıra, davada diğer sanıklar için de farklı oranlarda cezalar verildi. İddialara göre, 2015-2016 yıllarında belediye tarafından yapılan ihalelerde yolsuzluk yapıldığı belirtildi.

AVCILAR Belediyesi'nde yapılan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu tutuksuz 25 sanıklı davada karar çıktı. Handan Toprak Benli hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Avcılar Belediyesi tarafından 2015-2016 yıllarındaki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Erkan Karaarslan ile birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 25 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Hanay Handan Toprak Benli 'İhaleye fesat karıştırma', Resmi belgede sahtecilik', 'Özel belgede sahtecilik' suçundan toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Ayrıca Benli hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bazı belediyelere danışmanlık yaptığı belirtilen Erkan Karaarslan ise, 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan 5 yıl 6 ay, 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmaya azmettirme' suçundan 1 yıl 9 ay 5 gün, 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine resmi belgede sahteciliğe azmettirme' suçundan 5 yıl 6 ay, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 9 ay, 'Malvarlığını yurt dışına çıkarma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Davada diğer sanıklar için de farklı oranlarda cezalar verildi.

Kaynak: DHA

Hanay Handan Toprak Benli, Politika, Avcılar, Hukuk

