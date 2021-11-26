Eski bakan Hayrettin Uysal için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

Eski bakan Hayrettin Uysal için TBMM'de tören düzenlendi

ANKARA - 40'ıncı hükümette Sosyal Güvenlik Bakanı olan Hayrettin Uysal için TBMM'de tören düzenlendi.

Ankara'da dün geçirdiği rahatsızlık sonucu veefat eden 40'ıncı hükümette Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan, 13'üncü,14'üncü, 15'inci ve 16'ncı dönem Sakarya Milletvekili olan Uysal için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, dua okundu.

Uysal'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.