Eski Belediye Başkanı Hulusi Şevkan\'dan Seçim Sonuçlarına İlişkin Yorum

Politika

Acıpayam ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı yapan ve partisi AK Parti tarafından aday gösterilmeyen eski belediye başkanı Hulusi Şevkan, seçim sonuçlarına ilişkin yorumunu Aşık Veysel'in sözleriyle sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Acıpayam ilçesini başarıyla 3 dönem yöneten eski belediye başkanı Hulusi Şevkan'ın sahur vaktinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ilçede günün konusu oldu. Binlerce beğeni ve onlarca yorum alan paylaşımında öncelikle Lokman Suresi 17. ayeti paylaşan Şevkan, altına da Aşık Veysel'in "Beni hor görme kardeşim sen altınsın, ben tunçmuyum. Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün ben saç mıyım" sözlerinin yanı sıra "Kalbinden kibri atanlara selam olsun" diye not düştü. - DENİZLİ