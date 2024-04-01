Acıpayam ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı yapan ve partisi AK Parti tarafından aday gösterilmeyen eski belediye başkanı Hulusi Şevkan, seçim sonuçlarına ilişkin yorumunu Aşık Veysel'in sözleriyle sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Acıpayam ilçesini başarıyla 3 dönem yöneten eski belediye başkanı Hulusi Şevkan'ın sahur vaktinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ilçede günün konusu oldu. Binlerce beğeni ve onlarca yorum alan paylaşımında öncelikle Lokman Suresi 17. ayeti paylaşan Şevkan, altına da Aşık Veysel'in "Beni hor görme kardeşim sen altınsın, ben tunçmuyum. Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün ben saç mıyım" sözlerinin yanı sıra "Kalbinden kibri atanlara selam olsun" diye not düştü. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Eski Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'dan Seçim Sonuçlarına İlişkin Yorum - Son Dakika
CHP, 31 Mart yerel seçiminde İzmir'de 30 ilçeden 28'ini kazandı. CHP'nin elinde olan Menderes Belediyesi AKP'ye geçerken, Aliağa'da yine MHP kazandı. CHP, 2019 seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti'ye bıraktığı Tire'yi ise bu seçimde geri aldı.
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, 2019 yerel seçimlerinde en yakın rakibine 16 fark atarak kazandı. Bu seçimde ise 142 fark atarak güven tazeledi. Gündoğan, mahallesine birçok hizmet getirerek kız çocuğu olarak neler yapabileceğini ve kadının gücünü gösterdiğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada, Başkan Bilal Özdoğan'a AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis üyeleri de eşlik etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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