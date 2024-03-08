Eski Devlet Bakanı Yalova: Belediye başkan adayları eğitim almalı ve sınavdan geçmeli

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada belediye başkan adaylarının, belediyecilikle ilgili eğitim almasını ve sınavdan geçmesi gerektiğini ifade etti.
Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Haberler.com stüdyosunda sunucu Arif Ekşi'nin özel canlı yayınına konuk oldu.
31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili konuşan Yalova, "Her kim belediye başkan adayı olmak istiyorsa, Allah rızası için, hiç değilse 1 yıl eğitim alsın. Naci Görür, benim çok değer verdiğim bir insan. Geçen hafta konuştuk. Yerin altında doğa yasaları bize ne diyor? Önce bunu öğrenmemiz lazım." dedi.
Yalova, belediye başkanlarında olması gereken vasıflara ilişkin olarak "Enerjinin ne olduğunu bilmeyen, şehirciliğin ne olduğunu bilmeyen, akıllı şehir kavramını bilmeyen insanların, partisine bakmaksızın belediye başkanı olmasından yana değilim. Hangi şehirde, hangi partiden belediye başkan adayı ortaya çıkacaksa, önce bir sınavdan geçecek." ifadelerini kullandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın açıklamalarını değerlendirerek, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özel, Köksal'ın sözlerinin parti içinde krize neden olduğunu belirtti ve kendisiyle görüştüğünü söyledi. Ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'nun tepkisini de değerlendiren Özel, meseleyi kapatıldığını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapmayı hedeflediğini ve yapamazsa görevde durmayacağını belirtti. Ayrıca, CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmamasının dezavantaj olduğunu ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerdeki yangınlara rağmen güvenli bir liman olduğunu belirtti. Özhaseki, ayrıca yerel seçim sürecinde yaşanan olayları eleştirerek, hizmet odaklı olduklarını vurguladı.
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