Eski Devlet Bakanı Yalova: Belediye başkan adayları eğitim almalı ve sınavdan geçmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eski Devlet Bakanı Yalova: Belediye başkan adayları eğitim almalı ve sınavdan geçmeli

Eski Devlet Bakanı Yalova: Belediye başkan adayları eğitim almalı ve sınavdan geçmeli

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, belediye başkan adaylarının belediyecilikle ilgili eğitim almasını ve sınavdan geçmesi gerektiğini ifade etti. Yalova, enerji, şehircilik ve akıllı şehir kavramlarına hakim olmayan kişilerin belediye başkanı olmaması gerektiğini belirtti.

08.03.2024 22:54  Güncelleme: 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada belediye başkan adaylarının, belediyecilikle ilgili eğitim almasını ve sınavdan geçmesi gerektiğini ifade etti.

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Haberler.com stüdyosunda sunucu Arif Ekşi'nin özel canlı yayınına konuk oldu.

"ADAYLAR 1 YIL EĞİTİM ALSIN"

31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili konuşan Yalova, "Her kim belediye başkan adayı olmak istiyorsa, Allah rızası için, hiç değilse 1 yıl eğitim alsın. Naci Görür, benim çok değer verdiğim bir insan. Geçen hafta konuştuk. Yerin altında doğa yasaları bize ne diyor? Önce bunu öğrenmemiz lazım." dedi.

"BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI SINAVDAN GEÇMELİ"

Yalova, belediye başkanlarında olması gereken vasıflara ilişkin olarak "Enerjinin ne olduğunu bilmeyen, şehirciliğin ne olduğunu bilmeyen, akıllı şehir kavramını bilmeyen insanların, partisine bakmaksızın belediye başkanı olmasından yana değilim. Hangi şehirde, hangi partiden belediye başkan adayı ortaya çıkacaksa, önce bir sınavdan geçecek." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Yüksel Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Devlet Bakanı Yalova: Belediye başkan adayları eğitim almalı ve sınavdan geçmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:12 Rizespor’a 6 atan Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye maç sonu olay gönderme Rizespor'a 6 atan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye maç sonu olay gönderme
22:01 Eyüpsultan’da kaza sonrası kaybolan cep telefonu kazaya neden olan sürücünün annesinin aracında bulundu Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu kazaya neden olan sürücünün annesinin aracında bulundu
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
20:08 Seçil Erzan’dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim
00:02 Rizespor’a sahayı dar eden Okan Buruk’tan şampiyonluk sözleri Rizespor'a sahayı dar eden Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri
23:01 Duyanlar inanamıyor Torreira, Galatasaray’da ilk golünü attı Duyanlar inanamıyor! Torreira, Galatasaray'da ilk golünü attı
21:52 RAMS Park’ta gol şov Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 6-2 yendi RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi
21:23 İsrailli haham Gazze’deki soykırımı böyle savundu: Bebekler dahil herkes öldürülmeli İsrailli haham Gazze'deki soykırımı böyle savundu: Bebekler dahil herkes öldürülmeli
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:45 Mossad’a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
20:40 Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
20:22 ABD’li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 00:32:45. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Devlet Bakanı Yalova: Belediye başkan adayları eğitim almalı ve sınavdan geçmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement