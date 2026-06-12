Eski Güney Kore Lideri 30 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Eski Güney Kore Lideri 30 Yıl Hapis Cezası Aldı

12.06.2026 09:26
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Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'ye İHA gönderme suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sınır ötesi gerilimi tırmandırmak ve 2024'ün Aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetime zemin hazırlamak amacıyla Kuzey Kore'ye insansız hava aracı (İHA) gönderme suçlamasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sınır ötesi gerilimi tırmandırmak ve 2024'ün aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetime zemin hazırlamak amacıyla Kuzey Kore'ye İHA gönderme talimatı verme suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Özel Yetkili Savcı Cho Eun-suk'un ceza talebine uyarak Yoon'u "düşmana fayda sağlama" ve "görevi kötüye kullanma" eylemlerinden 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, söz konusu İHA operasyonlarındaki rolü nedeniyle savcının talep ettiği 25 yılın da üzerine çıkılarak 30 yıl hapis cezası alırken, Karşı İstihbarat Komutanlığı Başkanı Yeo In-hyung ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin İHA Operasyonları Komutanı Kim Yong-dae 3 yıllık hapis cezası aldı, ancak cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

"Kuzey Kore'yi provokasyona sevk etmeye çalıştılar"

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nin kararında sanıkların Kuzey Kore'ye İHA göndererek gerilimi artırmaya çalıştığına dikkat çekilerek, "Sanıklar, acil sıkıyönetim ilanı için uygun bir ortam hazırlamak amacıyla askeri operasyon kisvesi altında Kuzey Kore'yi provokasyona sevk etmeye çalışmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sıkıyönetim davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı

Yoon'a verilen 30 yıllık ceza, Yoon'un 2024'ün Aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı olarak aldığı son mahkumiyet oldu. Halihazırda tutuklu olan Yoon, geçtiğimiz Şubat ayında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla yargılandığı sıkıyönetim davasında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. Yoon, kararı temyize taşımıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Güney Kore Lideri 30 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emine Baturalp Emine Baturalp:
    yaaa bu çok kötü demek ki bu başkan İHA göndererek kuzey korey'yi kışkırtmaya çalışmış ?? şehirde yaşayan biz insanlar böyle gerilimlerden çok etkileniyoz ya aşırı stres yapıyo böyle siyasi olaylar ?? umarım bundan sonra daha sakin bir dönem yaşarız ?? halkın huzuru en önemli şey çünkü 0 0 Yanıtla
  • Doğan Noyan Doğan Noyan:
    bak bak şimdi oğlum bu adamın 30 yıl hapis cezası varmış ama bu cezalar uygulanır mı uygulanmaz mı onu bilmiyoruz böyle işler çoğu zaman havada kalıyo siyasi olaylar bittiğinde hemen çıkıveriyorlar bir daha böyle bir şey olmasın diye keşke sıkı bir şekilde takip etselerse 0 0 Yanıtla
  • Serpil Avcı Serpil Avcı:
    ya bu adamın ne kadar cezası var daha çok mu geliyo valla başım ağrıyo bu haberi takip etmek ya 0 0 Yanıtla
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