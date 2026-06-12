Eski Güney Kore Lideri 30 Yıl Hapis Cezası Aldı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sınır ötesi gerilimi tırmandırmak ve 2024'ün Aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetime zemin hazırlamak amacıyla Kuzey Kore'ye insansız hava aracı (İHA) gönderme suçlamasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sınır ötesi gerilimi tırmandırmak ve 2024'ün aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetime zemin hazırlamak amacıyla Kuzey Kore'ye İHA gönderme talimatı verme suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Özel Yetkili Savcı Cho Eun-suk'un ceza talebine uyarak Yoon'u "düşmana fayda sağlama" ve "görevi kötüye kullanma" eylemlerinden 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, söz konusu İHA operasyonlarındaki rolü nedeniyle savcının talep ettiği 25 yılın da üzerine çıkılarak 30 yıl hapis cezası alırken, Karşı İstihbarat Komutanlığı Başkanı Yeo In-hyung ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin İHA Operasyonları Komutanı Kim Yong-dae 3 yıllık hapis cezası aldı, ancak cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

"Kuzey Kore'yi provokasyona sevk etmeye çalıştılar"

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nin kararında sanıkların Kuzey Kore'ye İHA göndererek gerilimi artırmaya çalıştığına dikkat çekilerek, "Sanıklar, acil sıkıyönetim ilanı için uygun bir ortam hazırlamak amacıyla askeri operasyon kisvesi altında Kuzey Kore'yi provokasyona sevk etmeye çalışmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sıkıyönetim davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı

Yoon'a verilen 30 yıllık ceza, Yoon'un 2024'ün Aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı olarak aldığı son mahkumiyet oldu. Halihazırda tutuklu olan Yoon, geçtiğimiz Şubat ayında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla yargılandığı sıkıyönetim davasında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. Yoon, kararı temyize taşımıştı. - SEUL