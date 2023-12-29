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Eski Hakkari Milletvekili Lezgin Önal İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Eski Hakkari Milletvekili Lezgin Önal İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Hakkari Milletvekili Lezgin Önal için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Önal'ın yakınları, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı. Önal'ın naaşı, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Hakkari'de 1933 yılında doğan Önal, Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanlığı yapmış ve 17. Dönem Hakkari milletvekili olarak görev yapmıştır. Önal, evli ve 6 çocuk babasıydı.

Eski Hakkari Milletvekili Lezgin Önal İçin Meclis\'te Cenaze Töreni Düzenlendi
29.12.2023 - 11:45,  Güncelleme: 11:46
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Eski Hakkari Milletvekili Lezgin Önal için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Önal'ın yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, Meclis bürokratları ile personeli katıldı.

Önal'ın naaşı, bugün Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hakkari'de 1933 yılında doğan Önal, Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanlığı yaptı.

17. Dönem Hakkari milletvekili olarak parlamentoda görev alan Önal, evli ve 6 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eski Hakkari Milletvekili Lezgin Önal İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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