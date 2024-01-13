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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden 21. Dönem DSP Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz (71), Cedid Ali Paşa Camiinde düzenlenen Devlet Töreninin ardından Eski Mezarlıkta defin edildi. Karagöz'ün cenaze törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoglu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRKLARELİ
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