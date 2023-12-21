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Eski Mersin Milletvekili Ersoy Bulut için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Eski Mersin Milletvekili Ersoy Bulut için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Eski Mersin Milletvekili Ersoy Bulut için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bulut'un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal, milletvekilleri, Meclis bürokratları ile personeli katıldı. Bulut, yarın Mersin'in Anamur ilçesindeki Garaj Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ovabaşı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Anamur'da 1939 yılında doğan Bulut, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 22. Dönem Bağımsız Mersin milletvekilliği yapan Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Eski Mersin Milletvekili Ersoy Bulut için Meclis\'te cenaze töreni düzenlendi
21.12.2023 - 15:03,
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Eski Mersin Milletvekili Ersoy Bulut için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bulut'un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal, milletvekilleri, Meclis bürokratları ile personeli katıldı.

Bulut, yarın Mersin'in Anamur ilçesindeki Garaj Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ovabaşı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anamur'da 1939 yılında doğan Bulut, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 22. Dönem Bağımsız Mersin milletvekilliği yapan Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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