Eski TBMM Başkanı Şentop'tan Adalet Bakanı Olacağı İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Politika

Eski TBMM Başkanı Şentop'tan Adalet Bakanı Olacağı İddialarına Yanıt

Eski TBMM Başkanı Şentop\'tan Adalet Bakanı Olacağı İddialarına Yanıt

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında kabine revizyonuyla Adalet Bakanı olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Şentop, "Ben hiç görmedim, duymadım. Bu tür dedikodular her zaman olabilir" dedi.

19.01.2025 23:15
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Mustafa Şentop, konuk olduğu televizyon canlı yayınında dikkat çeken bir soruya yanıt verdi.

ADALET BAKANI MI OLACAK?

Programın bir bölümünde Şentop'a, kabinenin değişeceği ve kendisinin yeni Adalet Bakanı olacağı yönündeki iddialar soruldu. Şentop'un bu soruya yanıtı ise, "Ben hiç görmedim, duymadım. Bu tür dedikodular her zaman olabilir." oldu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİ"

Şentop, sözlerine şu şekilde devam etti: "Cumhurbaşkanımız kabine ile ilgili bir tasarruf yapabileceğini zaman zaman söylüyor ama bunun ne kapsamda olacağı onun takdir edeceği bir husus. Meclis Başkanlığı gibi bir görevde bulundum. Uzun süre de yapmış biriyim. Bu bir insana ömür boyu yetecek bir görevdir."

Mustafa Şentop, Politika, 3-sayfa, Kabine, Gündem, Hukuk, Son Dakika

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