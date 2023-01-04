Kılıçdaroğlu Sinan Ateş suikastıyla ilgili 42 saniyelik video paylaştı: En hafif tabirle adiliktir - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Sinan Ateş suikastıyla ilgili 42 saniyelik video paylaştı: En hafif tabirle adiliktir

04.01.2023 22:51
Kılıçdaroğlu Sinan Ateş suikastıyla ilgili 42 saniyelik video paylaştı: En hafif tabirle adiliktir

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in silahla vurularak öldürülmesi Türkiye'nin gündemine otururken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili akşam saatlerinde bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, söz konusu olayla ilgili "Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbibleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere mesajı siz verin diyorlar. Rahmetli ülkücü gence, FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Bu en hafif tabirle adiliktir" ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugüne kadar 17 kişi gözaltına alındı, 6 kişi de tutuklandı. Konu sıcaklığını hala korurken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

"SİZE Mİ YEDİRECEĞİZ BU CUMHURİYETİ?"

Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbibleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere mesajı siz verin diyorlar. Rahmetli ülkücü gence, FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim bu en hafif tabirle adiliktir. Burası Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi. Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum. Siz haddinizi çok aştınız. Biz kuvay-i milliyeci gelenekten gelen 100 yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz bu cumhuriyeti? Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değildir" dedi.

DAVADA SON DURUM NE?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.U. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

İfadelerinin ardından zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K.'yla birlikte M.U. ve M.Y. tutuklandı. E.U. ise yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu Sinan Ateş suikastıyla ilgili 42 saniyelik video paylaştı: En hafif tabirle adiliktir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Sinan Ateş suikastıyla ilgili 42 saniyelik video paylaştı: En hafif tabirle adiliktir - Son Dakika
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