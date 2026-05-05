Eskişehir'de Hatboyu Dönüşüm Projesi İhalesi
Eskişehir'de Hatboyu Dönüşüm Projesi İhalesi

05.05.2026 19:53
AK Parti Eskişehir İl Başkanı, Hatboyu dönüşüm ihalesinin 4 Haziran 2026'da yapılacağını duyurdu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Hatboyu alanı dönüşüm projesi ihalesinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) uhdesinde 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başkan Gürhan Albayrak, konuyla ilgili açıklamasını resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İhale şartnamesinde yer alan en az 100 milyon TL'lik yatırım şartının hayata geçirilecek projenin niteliği ve ciddiyetinin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Albayrak'ın açıklamasında, "Bu süreçte, devletimizin köklü kurumlarına ve TCDD'nin bu alandaki derin tecrübesine olan güvenimiz tamdır. Temel amacımız; TCDD Gar sahasında bulunan 18 dönümü aşkın bu devasa alanı, estetik mimarisi ve modern peyzajıyla gençlerimizin keyifle vakit geçireceği, yaşayan bir alana dönüştürmektir. Eskişehir'in kalbinde yükselecek bu güzide proje, sosyal donatıları ve kültürel alanlarıyla şehrimizin marka değerine büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah yatırımcıların da ilgisiyle bu bölge, modern bir cazibe merkezi kimliği kazanacaktır. Şehrimizin estetiğine ve ruhuna uygun bu önemli gelişmenin tüm Eskişehirli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Eskişehir, her zaman en iyisini ve en güzelini hak ediyor" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

