Esnaf Odaları Başkan Öztürk: "Bağ-Kur primlerinde esnaf mağduriyeti giderilmeli" - Son Dakika
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Esnaf Odaları Başkan Öztürk: "Bağ-Kur primlerinde esnaf mağduriyeti giderilmeli"

04.03.2022 11:35
Esnaf Odaları Başkan Öztürk: "Bağ-Kur primlerinde esnaf mağduriyeti giderilmeli"

Kur primlerinde esnaf mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kur primlerinde esnaf mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk açıklamasında; "Emeklilikte esnafın haksızlığa uğramaması için Bağ-Kur'da geriye dönük borçlanma talep ediliyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de belirttiği gibi emeklilik bekleyen birçok esnafımız mağduriyet yaşıyor" dedi. Mağduriyetin ortadan kaldırılması gerektiğini aktaran Öztürk; "4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi ve oda kaydı olup esnaflık yapan ancak BAĞ-KUR primini yatırmayan esnaflarımız için geriye dönük borçlanma hakkı getirilerek bu esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Öte yandan SSK'lı çalışanlar için emeklilik prim sayısı 7 bin 200 iken esnaf ve sanatkar için bu sayı 9 bin. Arada 5 yıllık bir fark var. Esnafımız gecesini gündüzüne katıyor. Hafta sonu bayram demeden çalışıyor ancak emeklilik için daha uzun süre beklemesi gerekiyor. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını, binlerce mağdurun haklarının verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

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Bendevi Palandöken, Bağ Kur, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esnaf Odaları Başkan Öztürk: 'Bağ-Kur primlerinde esnaf mağduriyeti giderilmeli' - Son Dakika


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