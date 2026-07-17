Esnafa Kahvaltı Programı

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Uzun Çarşı'da esnafa yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Programa Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ile parti teşkilatı katıldı. Kahvaltı programında çarşı esnafıyla bir araya gelen heyet; esnafın talep, öneri ve yaşadığı sorunları dinledi. İl Başkanı Cemal Kaya, esnaf ziyaretlerinin ve saha çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Program; esnafla gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi. - KIRŞEHİR