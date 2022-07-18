Estonya'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
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Estonya'da yeni hükümet kuruldu

18.07.2022 22:57
Estonya'da yeni hükümet kuruldu

Estonya'da Reform Partisi lideri Kaja Kallas liderliğinde üçlü koalisyon hükümeti kuruldu.

Estonya'da Reform Partisi lideri Kaja Kallas liderliğinde üçlü koalisyon hükümeti kuruldu. Anavatan Grubu ile Sosyalist Parti ise kabinede Reform Partisi'yle eşit sayıda bakanlık aldı.

Estonya'da Başbakan Kaja Kallas'ın geçtiğimiz hafta istifa etmesinin ardından yeni hükümet kuruldu. Reform Partisi lideri Kaja Kallas yeniden başbakan olurken, koalisyonun diğer üyeleri ise merkez solda yer alan Sosyalist Parti ve Anavatan Grubu oldu. Koalisyon ortaklarının her birinin 5'er bakanla temsil edildiği 15 bakandan oluşan yeni kabine, Estonya parlamentosunda yemin ederek göreve başladı. Buna göre başbakanlık, hazine, savunma, tarım ve sosyal koruma bakanlığı Reform Partisi'ne, dışişleri, eğitim ve bilim, adalet, kamu yönetimi, girişimcilik ve bilişim bakanlığı Anavatan Grubu'na, içişleri, sağlık ve çalışma, çevre, kültür, ekonomi ve altyapı bakanlıkları ise Sosyalist Parti'ye verildi.

HAZİRAN AYINDA HÜKÜMET DÜŞMÜŞTÜ

Estonya Merkez Partisi (Keskerakond) ile Reform Partisi'nin oluşturduğu bir önceki koalisyon hükümeti geçtiğimiz haziran ayında Başbakan Kallas'ın Estonya'nın temel değerlerine karşı aktif faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle Estonya Merkez Partisi'nin 7 bakanını görevden almasıyla düşmüştü. Kallas yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki güvenlik durumu Estonya'nın çıkarlarını parti çıkarlarının üstüne koyamayan Merkez Parti ile işbirliğinin devam etmesine imkan tanımıyor. Estonya'nın ortak değerlere dayalı işleyen bir hükümete her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ HÜKÜMET GELECEK YIL MART AYINA KADAR GÖREV YAPACAK

Bakanların görevden alınması ile azınlık hükümetiyle yönetilen ülkede Başbakan Kallas, Anayasa gereği yeni hükümetin kurulabilmesi için geçtiğimiz hafta istifa etmişti. 2018'den bu yana partisine liderlik eden 44 yaşındaki Kallas, başbakanlık koltuğuna ise 2021 yılında oturmuştu. 101 sandalyeden oluşan Estonya parlamentosunda yeni hükümet önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak genel seçimlere kadar görev yapacak.

(Ebru Orhan - İHA)

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Kaynak: İHA

Hükümet, Estonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Estonya'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

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