Etimesgut Belediyesi'nden Kızılay'a Kıyafet Kutusu Kaldırma Talebi Eleştirildi - Son Dakika
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Politika

Etimesgut Belediyesi'nden Kızılay'a Kıyafet Kutusu Kaldırma Talebi Eleştirildi

Etimesgut Belediyesi\'nden Kızılay\'a Kıyafet Kutusu Kaldırma Talebi Eleştirildi

AK Parti Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Uğur Çağlar, Etimesgut Belediyesi'nin Türk Kızılay'a ait kıyafet bağış kutularının kaldırılmasını talep etmesini eleştirerek, bu durumun art niyetli olduğunu savundu.

05.12.2024 11:34  Güncelleme: 11:38
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AK Parti Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Uğur Çağlar, Etimesgut Belediyesinin Türk Kızılay'a gönderdiği yazıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çağlar, bölgede yardım amaçlı kullanılan kıyafet bağış kutularının kaldırılması talebini eleştirdi.

Meclis açılışında gündeme gelen konuya ilişkin Çağlar, şunları kaydetti:

"Bölgemizde hem özel bir firmaya hem de Türk Kızılay'a ait kıyafet bağış kutuları bulunuyor. Bu kutular, kimi zaman geri dönüşüm amaçlı, kimi zaman ise ihtiyaç sahiplerine yardım için kullanılıyor. Şu anda bölgemizde Kızılay'a ait yaklaşık 100 adet kıyafet bağış kutusu var. Ancak belediye başkan yardımcısının imzasıyla gönderilen bir yazıyla, bu kutuların kaldırılması talep edildi ve bunun gerekli olduğu ifade edildi."

Çağlar, bunun iyi niyetli bir adım olmadığını değerlendirdiğini belirterek, "2023'te Etimesgut Belediyesi hem özel bir firmaya bu konuda yetki vermiş. ve bu kutular konulmuş. Kutuların üstüne de belediyenin logosu yerleştirilmiş, sanki bu kutuları belediye koymuş ve hayır için kullanıyormuş gibi. Ama aslında özel firma buradan geri dönüşümle bir kazanç elde ediyor. Sayıştay raporlarına göre, bu kutuların ticari bir faaliyet kapsamında gelir getirici işlem olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerin ihale yoluyla özel firmalara devredilmesi gerektiği belirtilmiş. Aynı bölgede 100 adet Kızılay'a ait yardım kutusunun varlığına müsaade edilmiş. Yani iki durum bir arada yürütülmüş. Ancak şimdi Kızılay'a ait kutuların kaldırılması talep ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla kazanmak için bir de Kızılay'ı devre dışı bırakmaya çalışıyorsunuz"

Bu yaklaşımın Kızılay'a karşı art niyet taşıdığını değerlendirdiğini kaydeden Çağlar, "Siz zaten buradan bir gelir elde ediyorsunuz. Daha fazla kazanmak için bir de Kızılay'ı devre dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Burayı da istediğiniz firmaya veriyorsunuz. Kendiniz yardım yapmıyorsunuz. Yapanı da engelliyorsunuz. Bu konuyu Meclis'te de gündeme getirdik ve bunun yanlış bir uygulama olduğunu ifade ettik" diye konuştu.

Çağlar, bir tiyatro oyununun içinde olduklarını belirterek, "2024 yılından bu yana sosyal medyada her şey çok güzel görünüyor, 'cici' görüntülerle halkın karşısına çıkıyoruz. Ancak perde arkasına bakıldığında, ne yazık ki halkın yararına yapılan somut bir hizmet yok. Aksine, sürekli olarak halkın aleyhine işler ve işlemler gerçekleştiriliyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Etimesgut Belediyesi'nden Kızılay'a Kıyafet Kutusu Kaldırma Talebi Eleştirildi - Son Dakika

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