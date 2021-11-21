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Fadıloğlu elleriyle diktiği fidanlardan oluşan ormanları gezdi - Son Dakika

Fadıloğlu elleriyle diktiği fidanlardan oluşan ormanları gezdi

21.11.2021 13:32
Fadıloğlu elleriyle diktiği fidanlardan oluşan ormanları gezdi

Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında 2012 ve 2013 yılında Günbulur Mahallesi'nde oluşturulan 6. ve 8. Etap Şehitkamil Ormanı'na dikilen fidanlar, gölge veren ağaçlara dönüştü.

Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında 2012 ve 2013 yılında Günbulur Mahallesi'nde oluşturulan 6. ve 8. Etap Şehitkamil Ormanı'na dikilen fidanlar, gölge veren ağaçlara dönüştü. Ormanı gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Dikilen fidanların boyunun 5 metreye ulaşmasını görüyor olmak bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Şehitkamil bırakmak adına her yıl Mart ve Kasım aylarında ilçenin birçok farklı noktasına Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında orman oluşturan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 6. ve 8. Etap Şehitkamil Ormanı'nı gezerek yerinde inceledi. Geçtiğimiz günlerde dikilen fidanlarla birlikte 23 adet orman sayısına ulaşıldı. Bugüne kadar Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi ile toplam 2 milyon 248 bin 769 metrekare alan üzerine 203 bin 706 fidan dikildi. 2012 ve 2013 yılında Günbulur Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine dikilen yaklaşık 11 bin fidan, Şehitkamil Belediyesi ekipleri ve mahalle sakinlerinin bakımlarıyla 9 yılda büyüyerek ağaç halini aldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından önceki yıllarda dikilen ve 2 yıllık bakım ve sulama çalışmasının ardından orman halini alan alanlar, gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasların başında geliyor.

"Yapılabilecek en büyük yatırımlardan biri fidan diktemtir"

Gelecek nesillere daha yeşil bir Şehitkamil bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak göreve gelirken başlatmış olduğumuz Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında dikilen fidanların son halini hep birlikte görüyoruz. Birinci etaptan başlayıp, 23. etaba kadar devam etmiş olduğumuz etkinliklerde bugün 6. ve 8. etabın içerisinde bulunuyoruz. Bir atasözümüz var. bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Bulunduğumuz topraklarda, toprak kalınlığı neredeyse sıfır noktasında, tamamen kayalık ve kireç taşından oluşan bir bölge. Arkadaşlarımız, o tarihte burada kırıcılarla büyük çukurlar eşerek, bu fidanları toprakla buluşturdular ve taşıma toprakla dikilen fidanları bu hale getirebildik. Yapılabilecek en büyük yatırımlardan bir tanesi, fidan dikmektir. Bugün bu dikilen fidanların boyunun 5 metreye ulaşmasını görüyor olmak bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah hayatta olduğumuz müddetçe, burada görevde olduğumuz süre içerisinde bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızın İngiltere'de yapmış olduğu protokol ile birlikte Yeşil Şehir Gaziantep olduk. Tabi biz, Şehitkamil Belediyesi olarak bunu ilk göreve geldiğimiz günden itibaren başlatmıştık. Bizim yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışması yeşil şehrin bir ayağı. Bu işin birçok değişkeni var, ulaşımla ilgili, diğer taraftan akaryakıt ile ilgili, binalarda kullandığımız yakıtlarla ilgili, çöplerin toplanması ve ayrıştırmasıyla ilgili yeşil şehir olmanın getirdiği kriterler var. Doğadaki yeşili arttırabilmek adına yapılan etkinliklerde, bizim başlatmış olduğumuz bu etkinlik, o günden bugüne devam ediyor. Biz yeşile hazır bir Gaziantep'i hep birlikte inşa etmek için bir aradayız. Ben Fatma Hanım'ın başlatmış olduğu bu etkinliğin bundan sonra da devam etmesini diliyorum. Bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fadıloğlu elleriyle diktiği fidanlardan oluşan ormanları gezdi
Fadıloğlu elleriyle diktiği fidanlardan oluşan ormanları gezdi
Fadıloğlu elleriyle diktiği fidanlardan oluşan ormanları gezdi

Şehitkamil, Gaziantep, Kasım, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fadıloğlu elleriyle diktiği fidanlardan oluşan ormanları gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fadıloğlu elleriyle diktiği fidanlardan oluşan ormanları gezdi - Son Dakika
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