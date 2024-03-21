Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ağrı'nın Patnos ilçesinde partililerle buluştu.
Seçim çalışmaları kapmasında şehir ziyaretleri yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ağrı'nın Patnos ilçesinde geldi. Beylerbeyi caddesinde partililerle bir araya gelen Erbakan, belediye başkanlığı seçimleri için destek beklediklerini dile getirdi. - AĞRI
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Zirvede, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve enerji güvenliğinin artırılması için nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.
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