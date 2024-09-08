Fatih Erbakan, Beyağaçlılara teşekkür ziyareti gerçekleştirecek

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sezayi Pütün'ü belediye başkanı seçen Beyağaçlılara teşekkür ziyareti gerçekleştirecek.

Denizli yarın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ağırlayacak. Partililer tarafından sabah 07.20'de Çardak Havaalanında karşılanacak olan Genel Başkanı Fatih Erbakan, 08.30'da il binasında partililerle birlikte kahvaltı yapacak. Genel Başkan Erbakan daha sonra teşekkür ve esnaf ziyareti yapmak için Beyağaç ilçesine geçecek. Yarın saat 10.30'da Beyağaç Belediyesi'ni ziyaret edecek olan Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, belediye çalışanları, partililer ve ilçe sakinleriyle bir araya gelecek. - DENİZLİ