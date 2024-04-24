Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var - Son Dakika
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Politika

Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var

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23 Nisan için TBMM'de düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet etmediği Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna "Değiliz herhalde, onlar öyle söylüyor." karşılığını verdi.

24.04.2024 08:34  Güncelleme: 08:53
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYE DOĞRU DEYİN NOKTASINDA OLUNCA ANLAŞAMADIK"

23 Nisan resepsiyonuna katılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'deki parti liderleriyle görüşmesine davet edilmeyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ile ittifak yapmayan Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı içinde olup olmadığı sorusu soruldu. Erbakan'dan soruya karşılık "Değiliz herhalde." yanıtı geldi. Erbakan'ın sözlerinde "O taraf biraz 'Yanlışa da yanlış demeyin her şeye doğru' deyin noktasında olunca anlaşamadık." şeklinde kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Değiliz herhalde, onlar öyle söylüyor. Biz hep milli görüş çizgisindeydik. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyorduk. Aynısını yapmaya devam edeceğiz fakat o taraf biraz 'Yanlışa da yanlış demeyin her şeye doğru' deyin noktasında olunca anlaşamadık."

"SEÇİMDEN SONRA ERDOĞAN'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

" İstanbul'da aday çıkarmasaydınız durum değişir miydi?" sorusuna "Vaziyet değişmiyordu 11 puan fark var" diyen Erbakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la seçimden sonra hiç görüştünüz mü?" sorusuna ise "Hayır hiç görüşmedik" dedi.

Erbakan\'dan "Cumhur İttifakı\'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı'nda mısınız?' sorusuna yanıt var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Bayrak: bunların söylemi ile yaptığı farklı bunlardan lidermi olur. 28 19 Yanıtla
  • melih döşemecioğlu: sizinkinden oluyorda bunlardan niye olmuyor. 17 8 Yanıtla
  • abdullah demir: aslan parçası seninleyiz 0 0 Yanıtla
  • erhan yazar: bunlarin soyledikleri hezaman değişir.. değişmeyen tek sey laik Atatürkçü cumhuriyettir 0 0 Yanıtla

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