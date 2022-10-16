Ziyaretlerde vatandaş ve esnafların yakın ilgi gösterdiği Erbakan daha sonra partisinin bir otelde düzenlenen 2'nci Olağan Kongresinde katıldı. - MALATYA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Malatya 2'nci Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiği Malatya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım ve partililerle birlikte kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulanan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan esnafın talep ve isteklerini dinledi.

Kaynak: İHA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Fatih Erbakan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.