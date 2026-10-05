Fatih Erbakan, Denizli Beyağaç'ta Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi - Son Dakika
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Fatih Erbakan, Denizli Beyağaç'ta Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi

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Fatih Erbakan, Denizli Beyağaç\'ta Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri\'ni izledi
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Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün’ün davetiyle Denizli’de Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni izledi. Erbakan, vatandaşlarla buluştu, dereceye giren pehlivanlara madalya verdi ve geleneklerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün daveti üzerine geldiği Denizli'de Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerini izledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün daveti üzerine Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni takip etmek üzere Beyağaç'a geldi. Başkan Erbakan, Güreş alanında vatandaşlarla buluştu. Program kapsamında Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip sipsi ustası Halime Özke de Erbakan için sipsi çaldı. Erbakan, müsabakaların ardından dereceye giren pehlivanlara madalyalarını takdim etti.

"Geleneklerimizin yaşatılması son derece önemli"

Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Fatih Erbakan, geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Erbakan, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi geleneklerimizin, kültürümüzün yaşatılması, yeni nesillere aktarılması son derece önemli. Bunun içerisinde ata sporumuz olan güreşin de yaşatılması ve aktarılması son derece önemlidir. Bu noktada Beyağaç Belediye Başkanımızın yapmış olduğu katkılar önemlidir. Hem kendisine hem de Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bütün güreşçilerimize de başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Fatih ErbakanPolitikaBeyağaçDenizliKültürRefahSporSon Dakika

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