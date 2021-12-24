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Fatih Erbakan ittifak tercihiyle ilgili ilk kez net konuştu! Ne Millet ne de Cumhur İttifakı'nın adını andı - Son Dakika

Fatih Erbakan ittifak tercihiyle ilgili ilk kez net konuştu! Ne Millet ne de Cumhur İttifakı'nın adını andı

24.12.2021 20:49
Fatih Erbakan ittifak tercihiyle ilgili ilk kez net konuştu! Ne Millet ne de Cumhur İttifakı'nın adını andı

Türkiye seçim iklimine yavaş yavaş girerken Millet ve Cumhur ittifaklarının haricinde üçüncü bir ittifak sıklıkla konuşulmaya başlandı. Bu çıkışlardan bir de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Erbakan, seçime 3-4 ay kala sağ partilerin bir araya gelebileceğini üçüncü bir ittifakın kurulabileceğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adem Metan'ın Youtube Kanalında hazırlayıp sunduğu "Peki Sonra" programına konuk oldu.

"Erken seçim olacak mı?" sorularının yanı sıra yine gündem konusu olan "Üçüncü bir ittifak olacak mı?" sorusu, Erbakan'a yöneltildi. Erbakan, üçüncü bir ittifak için yeşil ışık yaktı. Fatih Erbakan, "Sadece sağ partililer olarak bir araya gelebileceğimiz üçüncü ittifak olabilir. Bunlar seçime 3-4 ay kala belli olacak" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE YÜZDE 22'LİK KARARSIZ SEÇMAN VAR"

Erbakan'ın konu ile alakalı konuşması şu şekilde:

"İktidarın yanlışları var muhalefete de baktığınızda onların da eleştirdiğimiz yönleri var. Bir tercih yapmak zorunda kalmazsınız. Kendim direkt giriyorum diyebilirsiniz sonuçlarına katlanırsınız. Neticede hukuki bir zorunluluk yok bir ittifakta olacaksınız diye. Gönlümüzde yatan da kendimiz olarak yer almak zaten. Seçmen de bunu istiyor ittifaklarda olmamızı istemiyorlar. Bu yapıda seçmen aslında iki ittifaktan da memnun değil gibi. Türkiye'de dünyanın başka hiçbir yerinde olamayacak tarzda yüzde 20-22'lik bir kararsız seçmen kitlesi var. Sadece sağ partililer olarak bir araya gelebileceğimiz üçüncü ittifak olabilir. Bunlar seçime 3-4 ay kala belli olacak."

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Seçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan ittifak tercihiyle ilgili ilk kez net konuştu! Ne Millet ne de Cumhur İttifakı'nın adını andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Erbakan ittifak tercihiyle ilgili ilk kez net konuştu! Ne Millet ne de Cumhur İttifakı'nın adını andı - Son Dakika
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