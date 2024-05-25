Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta belediyeleri ziyaret etti.

Erbakan, Yozgat Belediyesi ziyaretinde, Başkan Kazım Arslan'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Erbakan, Belediye Başkanı Arslan'ın tecrübeli olduğunu belirterek, "Daha önce de Yozgat'ı hayırlı hizmetlerle buluşturan, Yozgat'ın, Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen tecrübeli ve Yozgat'ın has evladı olan bir başkanımız. Yeni dönemde de inşallah Milli Görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilikle Yozgat'ta dertlere derman olacağına inancımız tamdır." dedi.

Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin iki boyutunun olduğunu anlatarak, "Bir tanesi işin ehline verilmesi, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması, diğeri de hizmetlerin adil bir şekilde en öncelikli, en çok ihtiyaç duyan yerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesi. İnşallah bu adaleti başkanımız burada tesis edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, bereket demek. Bereket demek de borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir." diye konuştu.

Erbakan, daha sonra Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ile Kadışehri ilçesi Belediye Başkanı Davut Karadavut'u da ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi.