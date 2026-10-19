Fatih Köse, Manisa\'da belediyelerin şeffaf ve sahadan yönetilmesini istedi

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da yerel yönetimlerin hizmet anlayışının vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya odaklanması gerektiğini belirterek, belediyecilikte şeffaflık, ulaşılabilirlik ve hizmet önceliklerinin doğru belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

Belediyelerin yalnızca yol, asfalt ve altyapı hizmetleriyle değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Köse, sosyal hizmetlerden çevreye, ulaşımdan kent planlamasına kadar birçok alanın modern belediyecilik anlayışının parçası olduğunu söyledi.

"Vatandaşın ihtiyacını doğru tespit etmeliyiz"

Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin vatandaşın ihtiyacını sahada doğru tespit etmek olduğunu belirten Köse, "Belediyecilik makam odalarından değil, sahadan yönetilmelidir. Mahallelerde yaşayan vatandaşın neye ihtiyacı olduğunu dinlemeli, öncelikleri buna göre belirlemeliyiz. Yapılan hizmetin vatandaşın hayatında karşılığı olması gerekiyor" dedi.

Köse, özellikle altyapı, ulaşım, temizlik, yeşil alanlar ve sosyal destek hizmetlerinin düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Belediyelerin kullandığı kamu kaynaklarının vatandaşın vergileriyle oluşturulduğunu belirten Köse, yerel yönetimlerde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Köse, "Vatandaş belediyesinin hangi kaynağı nerede kullandığını bilmeli. Bütçeler, projeler ve harcamalar mümkün olduğunca açık şekilde paylaşılmalı. Şeffaflık vatandaşın yönetime olan güvenini artırır. Belediyecilikte hesap verebilirlik bir tercih değil, yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olmalıdır" diye konuştu.

"Manisa'nın geleceği ortak akılla belirlenmeli"

Manisa'nın nüfus yapısı, sanayisi, tarımı ve kentleşme dinamikleri birlikte değerlendirilerek uzun vadeli şehir planlaması yapılması gerektiğini belirten Köse, belediyelerin üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla daha fazla iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Köse, "Manisa'nın geleceği birkaç yıllık değil, birkaç on yıllık perspektifle planlanmalı. Ulaşım, altyapı, çevre, deprem hazırlığı, sosyal yaşam ve yeşil alanlar birbirinden ayrı düşünülemez. Şehrin geleceğini ortak akılla planlamamız gerekiyor" dedi.

"Belediyecilik sadece bugünü değil yarını da düşünmeli"

Yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışını da güçlendirmesi gerektiğini dile getiren Köse, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler ve dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin artırılmasının önem taşıdığını söyledi.

Köse, "Başarılı bir belediyecilik anlayışı sadece bugün yapılan hizmetlere bakmaz. O hizmetin yarın şehre ne bırakacağını da düşünür. Daha yaşanabilir, ulaşılabilir, güvenli ve çevreye duyarlı bir Manisa için bugünden doğru adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Köse, yerel yönetimlerin vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduğu, kaynakların etkin kullanıldığı ve hizmetlerin ölçülebilir şekilde takip edildiği bir belediyecilik anlayışının Manisa'nın gelişimine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.