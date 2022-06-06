Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve katalog suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Koca, İstanbul'da hekime bıçakla saldıran kişinin tutuklandığını bildirdi - Son Dakika

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