Fidan: Barış İklimi İçin Umut Var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Sayın Trump bir irade ortaya koydu, İsrail'in itirazlarını dinlemedi. İran da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar. Umudumuz herhangi bir sabotajın etkisi altında kalmadan geri kalan 60 günlük dönem içerisinde de bu teknik müzakerelerin bir an önce nihayete ermesi ve bölgedemizde artık bir barış ikliminin oluşması." - MOSKOVA