Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York\'ta Bangladeşli Bakan Kobir\'i kabul etti

Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta Bangladeşli Bakan Kobir'i kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir'i kabul etti. Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir'i kabul etti.
Kaynak: İHA
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