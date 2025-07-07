Fidan, BRICS Zirvesi\'nde Aile Fotoğrafı Çektirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı. Fidan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. - RIO DE JANEIRO
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