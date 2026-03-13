Fidan'dan İspanya ve Singapur ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ve Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, bölgede devam eden savaşın etkileri değerlendirildi. Bakanlar, Türk hava sahasına yönelen füzeler konusunda ülkelerinin dayanışmasını ifade ettiler. - ANKARA