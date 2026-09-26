Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı Hill ile çifte vergilendirme anlaşmasını imzaladı

Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı Hill ile çifte vergilendirme anlaşmasını imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı imzaladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'na imza atıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı Hill ile birlikte "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması"nı imzaladı.
Kaynak: İHA
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