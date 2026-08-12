Fidan, Hafter ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Hafter ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Trablus'tan geçtiği Bingazi'de temaslarına başladı. Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Hafter ile görüştü.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinin ardından 2014'te doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuda ise Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter'in desteklediği yönetim görevde bulunuyor. Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Libya'nın doğu ve güneyinin büyük bir bölümünü kontrol ediyor. Uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı ordu ise batının büyük bir bölümünü kontrol ediyor.