Fidan, Katar'da İkili Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan, Katar'da İkili Görüşmelerde Bulundu

Fidan, Katar\'da İkili Görüşmelerde Bulundu
11.05.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Savunma Bakanı ile ikili ilişkileri ve Gazze'deki durumu görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi. Bakan Fidan ayrıca, İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğlunu kaybeden Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, temasları kapsamında başkent Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ile küresel ve bölgesel alanlardaki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Hamas'ın Gazze sorumlusu el-Hayya'ya taziyelerini iletti

Bakan Fidan, ziyareti kapsamında daha sonra Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya ile bir araya geldi. Fidan, İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğlu Azzam el-Hayya'yı kaybeden Halil el-Hayya'ya taziyelerini iletti. - DOHA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fidan, Katar'da İkili Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

23:59
Son 1 maç Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
23:47
Eline öpmek isteyen kişiye Aziz Yıldırım’dan bomba ifade
Eline öpmek isteyen kişiye Aziz Yıldırım'dan bomba ifade
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 00:11:56. #7.12#
SON DAKİKA: Fidan, Katar'da İkili Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.