Fidan, Katar\'da İkili Görüşmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi. Bakan Fidan ayrıca, İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğlunu kaybeden Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, temasları kapsamında başkent Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ile küresel ve bölgesel alanlardaki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Hamas'ın Gazze sorumlusu el-Hayya'ya taziyelerini iletti

Bakan Fidan, ziyareti kapsamında daha sonra Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya ile bir araya geldi. Fidan, İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğlu Azzam el-Hayya'yı kaybeden Halil el-Hayya'ya taziyelerini iletti. - DOHA