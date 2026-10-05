Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nda Yemen ve genel sekreter atamasını görüştü - Son Dakika
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Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nda Yemen ve genel sekreter atamasını görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı toplantısının Yemen gelişmeleri nedeniyle olağanüstü yapıldığını açıkladı. Fidan, yeni genel sekreter atamasının karara bağlandığını, Yemen için Suudi savunmasına destek ve barışçıl çözümün görüşüldüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yemen-Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Bakan Fidan, "Az önce toplantılarımız bitti. Bugün olağanüstü stratejik siyasi askeri komite toplantısına davet edildik. Mevcut gelişmeler ışığında zaten planlanan bir toplantımız vardı. Özellikle imza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen-Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık" dedi.

Fidan, "Bugün konuştuğumuz konular arasında kurumsallaşmayla ilgili konularımız vardı. Sekreteryanın yapısı ve Pakistan tarafından teklif edilen yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması konusu vardı, onu karara bağlamış olduk. Onun dışında bazı teknik detaylar var, onları görüştük" ifadelerini kullandı.

Yemen konusunu ele aldıklarını aktaran Fidan, "Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir, diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir, bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var bu sorunun çözülmesine ilişkin. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Birtakım görüşlerimizi paylaştık" dedi.

Türkiye'nin yaklaşımı ve alınan kararlara ilişkin Dışişleri Bakanı Fidan, "Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var ve bu iradenin yansıması olarak biz burada birtakım kararlar aldık. Yanımızda Milli Savunma Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımız da vardı. Onlar özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koydular. İfade ettiğim gibi hem askeri ve teknik olarak, kurumsal olarak neler yapılabilir, Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız açısından nereye gidiyoruz, hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir, onları görüştük. Verimli bir gün oldu" dedi.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaHakan FidanPolitikaSavunmaYemenMekkeRiyadDünyaSon Dakika

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