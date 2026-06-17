Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temasları kapsamında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine geldiği başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Fidan Moskova'da Şoygu ile Görüştü - Son Dakika
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