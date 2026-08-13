Fidan: Netanyahu'nun Politikaları İnsanlığı Ayaklar Altında
Dışişleri Bakanı Fidan, Netanyahu'nun insanlık onurunu ihlal eden politikalarını eleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içinde olduğunu görüyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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