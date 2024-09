Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan bu kapsamda BM'nin 79. Genel Kurul toplantısı için geldiği New York'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi. - NEW YORK