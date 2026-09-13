Fidan: Suriye'nin ekonomik kalkınması bölge için önemli bir haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığını gördüklerini söyledi. Fidan, bunun sadece Suriye halkı için değil bölge için de önemli bir haber olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığını görüyoruz. Bu sadece Suriye halkı için değil bölge için önemli bir haber."
Kaynak: İHA
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