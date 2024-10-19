Fidan ve Erakçı'dan Görüşme

Politika

İşte haftanın en çok kazandıranı

Sevgilisini yatakta başka bir adamla görünce öfkeden deliye döndü

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

Abdi İbrahim\'in sahibi, Ali Koç\'un teklifini kabul etti

Yeni atama kararları belli oldu! Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı Abbas Erakçı ile görüştü

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas ile bir araya geldi.

3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Sarıyer'de Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ikili ortak basın açıklaması gerçekleştirecek.