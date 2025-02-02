Fidan ve Gerapetritis\'ten İkili Görüşme

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. - DOHA